Juez otorga suspensión definitiva a Rosario Robles contra prisión preventiva

Una juez federal otorgó suspensión definitiva a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra la prisión preventiva que se le impuso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.

No obstante, la determinación de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, no deriva en que la también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vaya a salir del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra presa desde hace más de un año.

La juez Núñez Solorio determinará, al resolver el juicio de amparo, si modifica la medida cautelar que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, con el fin de que pueda seguir en libertad su proceso, lo que podría resolverse en noviembre próximo.

Asimismo, la juez rechazó conceder la suspensión definitiva a la ex titular de la Sedatu, quien impugnó la constitucionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, la edad que deben de tener para enfrentar su proceso en libertad es de 70 años.

La juez señaló que dicha ley ya tuvo su proceso y se discutió, por lo que está vigente y no se puede suspender.

