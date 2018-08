Juez absuelve a ex gobernador Rodrigo Medina

Un juez de control dictó al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, auto de no vinculación a proceso, por los delitos de peculado y contra el patrimonio, por incentivos otorgados a la armadora KIA Motors.



Al comparecer esta mañana en el Palacio de Justicia, el juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la actual administración estatal.



De acuerdo al resolutivo, la Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción en la entidad no proporcionó los datos necesarios a Medina de la Cruz sobre los presuntos delitos imputados.



"Siempre tuve confianza en mi inocencia y nunca perdía la fe en la ley y su correcta aplicación", dijo el ex ejecutivo estatal, al salir de la audiencia, en compañía de su abogado defensor, Javier Flores Saldívar.



Resta por analizar una acusación por uso indebido de un helicóptero estatal y se espera que en próximas semanas también se dé el resolutivo correspondiente, aunque Medina de la Cruz ya tiene un amparo.



Rodrigo Medina, quien gobernó Nuevo León entre 2009 y 2015, estaba vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, tras presuntas irregularidades detectadas en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de tres mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.





En enero de 2017 estuvo internado durante 19 horas en el penal del Topo Chico, pero salió en libertad, al haberse violado un amparo que tenía concedido con antelación.



En tanto, el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que tras el auto de no vinculación a su antecesor, "no es la última instancia, nosotros seguiremos todas las instancias que tengan que darse".



Indicó que se reunirá con Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción en la entidad y "demostraremos que hay razones del estado", para las acusaciones entabladas.

