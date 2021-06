Joven sale del clóset el Día del Padre; la reacción de su papá se vuelve viral

Por si había dudas sobre el heroísmo de los padres, esta joven de Baja California Sur refrendó la admiración que merecen algunos luego de revelarle sus orientaciones sexuales a su padre vía WhatsApp y recibir una respuesta digna de aplausos en el marco del Día del Padre.

Fue a través de Twitter que Jessica, compartió una serie de imágenes en donde muestra la respuesta que le dio su padre tras su confesión la noche del pasado 19 de junio; “Acabo de salir del clóset con mi papá”, publicó la joven, seguido de un ‘emoji’ de ojos llorosos. En la conversación pregunta a su padre “¿tienes algo que decir al respecto?”, a lo que el hombre responde: “Sí. Te amo”.

Usuarios de Twitter viralizan la respuesta que el padre de Jessica dio tras compartirle su orientación. TWITTER @jmov_

Momentos después, al preguntarle a su padre si ya lo sabía, este le respondió: “No. Nada. Pero me vale. Eres mi hija y te amo. No me importa nada más”. Rápidamente la publicación de Jessica, quien también es brigadista en la UdeG, comenzó a viralizarse en Twitter, en donde otros usuarios se sumaron a la admiración por su padre y otros tantos compartieron sus experiencias saliendo del clóset ante sus papás, cuyas reacciones fueron de lo más diverso.