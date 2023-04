Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confirmó que la reforma para reducir la jornada laboral en México no será votada por el pleno de la Cámara de Diputados en el presente periodo legislativo, por lo que se prevé que sea uno de los temas a debatir en septiembre.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que, en vista de que el periodo legislativo concluirá el próximo 30 de abril, al pleno no pasará ninguna reforma constitucional debido a que no existe el consenso entre las bancadas.

El legislador recordó que para ser aprobados los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se necesita el voto afirmativo de las dos terceras partes del pleno, por lo que esta reforma quedaría pendiente para el próximo periodo que inicia el 1 de septiembre.

La reforma sería a uno de los artículos constitucionales con mayor carga histórica, ya que responde a una de las luchas ciudadanas sobre el derecho al trabajo digno, el cual actualmente establece que por cada seis días de trabajo, un empleado podrá disfrutar de un día de descanso “por lo menos”.

No obstante, con la modificación que se pasó al congelador de las reformas, se apostaba a que el artículo en su fracción IV apartado A ahora establezca que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operativo de dos días de descanso, cuando menos”.

Por lo que trabajadores explotaron contra los diputados en las redes sociales por haber dejado pendiente la reforma y estos son algunos comentarios:

José Garcia@ege534353

Esta no les da tiempo, pero si la del tren y el ejército. Es una buena reforma porque obligaría a las empresas a profesionalizarse y ser productivas, esto generaría que se paguen sueldos más altos, y eso a los empresarios no les gusta. Pensé que trabajaban para el pueblo, pero no

George@JpEgBmp

Lo más importante para el trabajador lo dejan en la congeladora

Rick McFly@r4_broadcast

Aprueban lo que les conviene, no lo que le conviene al pueblo.

ROMECA@ROMECA73

Para eso no hay tiempo solo para lo que les interesa a ellos...

OSCAR@OscarARosales1

Cualquier bien a las personas ni de chiste se aprueba, pero si les urgiera, buscaban la forma a como diera lugar, como las otras leyes, que si pasaron

El Frank@Franz94889424

No fuera algo del ejército porque en breve

memo herrera@memoherrerah

Esa solo fue la cortina de humo para pasar todo lo demás!!! Por eso estamos como estamos!!!

@EnergyGress

Es que como de ahí no pueden sacar dinero pues no les importa, ahorita lo que les interesa es acabar con las instituciones, quedarse con recursos y desviar dinero.

JFD @JuanMFlores1

Si ellos trabajarán como lo hacemos en la IP, créanme que si tendrían tiempo, y sería hacerlo ahuevo

Sal Marmolejo@MarmolejoSal

Y dicen ser de izquierda!

Carlos López@Sserenisima

No les urge, ya aprobaron lo que les interesa, y su voto duro ni trabajo tiene...

Omar Recio@OmarRecio

Entonces ¿son de izquierda o no?

