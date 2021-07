Jorge Ramos increpa a AMLO por ola de violencia en México

El periodista Jorge Ramos acudió a la “mañanera” de este lunes en Palacio Nacional para confrontar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el incremento de homicidios en todo el país.

Ramos inició su intervención agradeciendo a AMLO la oportunidad de preguntar con libertad, y le recordó que su labor como periodistas es cuestionar: “somos contrapoder”.

“Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor Presidente"

Después, el comunicador le recordó a López Obrador la promesa que hizo a inicios de 2020, cuando dijo que ese año habría resultados para combatir la ola de violencia que se registra en todo el territorio mexicano, sin embargo, le recordó que hasta el día de hoy “hay resultados muy negativos… su Gobierno está en camino a convertirse en el más violento de la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos desde que usted (AMLO) tomó posesión”.

“Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor Presidente, le están matando casi 100 mexicanos por día en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa (…) sigue culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer”, dijo Ramos antes de preguntarle a AMLO sobre si creía que la estrategia de su gobierno de “abrazos y no balazos” ha sido un verdadero fracaso, además de si pedirá ayuda para combatir estas cifras.

Visiblemente contrariado, López Obrador dijo que no coincidía con lo dicho por Jorge Ramos, y le contestó: “hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios e incluso hay una disminución.

En el informe que ofreció el Gabinete de Seguridad federal el pasado 1 de julio, se detalló que durante el mes de junio se registraron dos mil 251 víctimas de homicidio doloso en el país; un promedio de 75 al día.

Ante estas cifras, junio se ubicó como el quinto más violento de la primera mitad de este año. El 2 y el 19 de junio fueron los más violentos, con 95 y 94 homicidios dolosos, respectivamente.