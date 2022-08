Jesús Murillo Karam: No se preocupe, usted está cumpliendo con su chamba, dice al momento de su detención

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, fue detenido la tarde de ayer viernes 19 de agosto, en calle Montañas Calizas, en la colonia Lomas de Chapultepec, sin oponer resistencia y pidiendo a los gentes de Fiscalía General de la República (FGR) no molestar a los vecinos.

A través de un video, difundido en redes sociales, se observa cómo Murillo Karam sale al encuentro de los agentes de la FGR para conocer los motivos de su detención y, durante el encuentro, el exfuncionario les solicita evitar el tráfico, al asegurarles que no tenía ningún problema a la hora de cooperar con la aprehensión.

En medio del convoy, que incluye algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Murillo Karam exclama: "Estamos parando el tráfico... Que no estorben", mientras solicita al personal no entorpecer el tráfico vehicular de la zona.

Todos, incluido exprocurador de la República, se mueven hacia la banqueta y ahí, un oficial le da las buenas tardes, se presenta, le comenta el motivo de su presencia y se prepara para leerle sus derechos. "No se preocupe, usted está cumpliendo con su chamba", responde Murillo Karam.

-"Es penoso", dice el oficial mientras busca el texto que requeire leer.

-"No es penoso, es político", responde Murillo Karam.

-"No hay necesidad", declara el exfuncionario. Mientras una mujer que se encuentra en la escena también comenta: "Sí, no se va a ir, de verdad. No hagan escándalo.. Respeten a los vecinos".

Luego del diálogo, Murillo Karam sube a la camioneta de los oficiales que lo aprehendieron. Una mujer, que se identificó como su sobrina, pregunta si lo puede acompañar, a lo que el exprocurador responde que no. Un hombre, que dice ser su médico, sí aborda el vehículo junto al detenido.

La mañana de este sábado, Murillo Karam fue ingresado al Reclusorio Norte donde espera su comparencia ante un juez de control por las imputaciones en su contra relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

OA