Jaime Rodríguez ofrece un México en orden

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, invitó a votar por su proyecto sin partido en las elecciones del 1 de julio próximo, para “darle el poder a la gente”.

En su perfil de Twitter, expuso: “los independientes salimos de la gente, no tenemos intereses como los tienen los partidos, este 1 de julio tienes la opción de seguir con la pata en el pescuezo y seguir aguantando al MOREPRIAN o elegir darle el poder a la gente. Vota Bronco, vota independiente”.

También señaló que “México necesita un Presidente que ponga orden. Basta de gobiernos ‘pasalones’ y permisivos con los delincuentes”.

En la misma red social recordó: “en 2015, cuando me lancé como independiente por la gubernatura de NL, las encuestas no me daban ni el 2% pero ¡terminé ganando con la mitad de los votos! No nos dejemos manipular. Comparte, platica con tu raza, el cambio depende de nosotros”.

El gobernador con licencia de Nuevo Léon comentó que “todos los kilómetros recorridos, el sudor, las lágrimas que nos ha costado llegar a todo México se verá reflejado. Le mostraremos a toda la nación que estamos listos y dispuestos a que el cambio suceda, el México Bronco está más despierto que nunca”.

Además se dijo satisfecho por su campaña, ya que “hemos crecido enormemente, yo lo siento en donde estoy, lo siento a donde voy, lo siento en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, todos están hablando de El Bronco, muchos creían que no podíamos tener ninguna posibilidad, pero lo estamos haciendo”.