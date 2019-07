Investigan a Grupo México por 22 accidentes contra el ambiente

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) investiga la operación de Grupo México no sólo por el derrame de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora, sino por 22 incidentes que tuvieron daños al ambiente.

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat, detalló que los hechos de Guaymas obligan a realizar una revisión de la minera y analizará, si lo amerita, la suspensión de actividades de la empresa.

"El accidente de Guaymas nos lleva a hacer la revisión, por tanto nos obliga a examinar el historial de esta empresa, Semarnat está investigando 22 accidentes. La ley faculta a la Semarnat a tomar las decisiones como suspender actividades cuando lo considera pertinente. No quiere decir que lo vamos a hacer, estamos examinando el caso", apuntó.

Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, aseguró que se cuentan con los instrumentos jurídicos para actuar ante daños ambientales.

"Tenemos un marco jurídico que nos permite actuar, una cosa es que durante los últimos 20 años no se ha actuado de forma contundente, no quiere decir que no tenemos los instrumentos jurídicos", apuntó.

Blanca Alicia Mendoza Verá, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), resaltó que se debe impulsar la actualización de las leyes ambientales para incluir la figura de "reincidencia", lo cual es fundamental para la sanción de delitos contra el ambiente.

