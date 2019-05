Inhabilitan por una década a extitular de Pemex

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes, por lo que no podrá desempeñar funciones en el servicio público federal en ese periodo.

Junto con Lozoya, otro alto mando de Pemex fue sancionado (ambos de la pasada administración), informó la SFP, aunque no dio el nombre, pero su inhabilitación será por 15 años más una multa económica por casi 620 millones de pesos debido a irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Iremos por un recurso de nulidad: Abogado de Emilio Lozoya

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, aseguró que su cliente recurrirá a un juicio de nulidad para echar abajo la decisión que este miércoles publicó la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitarlo por 10 años por presuntamente haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

El abogado señaló que "la confusión" derivó de una cuenta de inversión que la mamá del exdirector de Pemex abrió en 2010 y donde lo puso como beneficiario.

"Iremos por un recurso de nulidad. Tengo 45 días para hacerlo. Es una decisión inusitada porque sencillamente la misma resolución dice que no hubo daño patrimonial. ¿Cómo van a sancionar a un funcionario porque dicen que mintió cuando no manifestó en su declaración que era beneficiario de una cuenta de su mamá? Lo que pasa es que su mamá abrió una cuenta de inversión de su propia cuenta en Bancomer, cosa que ni Emilio no sabía. La cuenta se abrió en 2010.

Agregó que esta decisión "es una soberana pendejada, con todo respeto".

SUN