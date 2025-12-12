La Secretaría de Salud (Ssa) advirtió sobre una variante del virus de la influenza A, el virus A H3N2 subclado K que es altamente contagiosa y ya es llamada “supergripe”. Pero ¿Qué la hace tan peligrosa?

La Secretaría de Salud informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México . Dicha mutación ha sido denominada como "supergripe" y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa, por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas.

"El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México", especificó la Ssa.

La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.

"Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo", señaló la Ssa.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Sin embargo, "se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur".

¿Qué es el virus H3N2?

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, responsable de una parte significativa de los casos de gripe estacional . Su nombre proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2), que permiten al virus adherirse a las células humanas y multiplicarse dentro del organismo.

Esta cepa fue identificada por primera vez en cerdos de Estados Unidos en 2010. Incluye el gen M, también presente en la variante pandémica H1N1, lo que incrementa su capacidad de transmisión entre personas y favorece su propagación rápida en comunidades .

Síntomas de la gripe H3N2

La enfermedad suele comenzar de manera abrupta y puede confundirse con otros cuadros respiratorios. Entre los síntomas de la H3N2 más comunes se encuentran:

Fiebre superior a 39 °C

Dolor en las articulaciones

Tos intensa y persistente

Pérdida del apetito

Cefalea

Sensación general de malestar

Congestión nasal

Estornudos

Dolores musculares

