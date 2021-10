¡Increíble! Ciudadano entrega al INAH 211 dientes fósiles de megalodón, el tiburón prehistórico gigante

Gustavo Martínez entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el pasado julio 211 dientes fósiles, presumiblemente originales, probablemente del Otodus megalodon, el nombre científico de una de las más grandes especies de tiburones registradas.

El megalodón era un tiburón gigante que tenía hileras de colmillos de 17 centímetros y una longitud promedio de 15 metros por lo que se convirtió en uno de los depredadores más letales durante la era prehistórica, según National Geographic.

El particular que hizo la aportación al INAH reside en Bacalar, Quintana Roo, aunque se cree que los restos óseos proceden de una localidad paleontológica de México. Los fósiles del megaladón han sido registrados en la península de Baja California, aunque otros los ubican también en Tabasco.

ESPECIAL / inah.gob.mx

De acuerdo al INAH, que señala a expertos, los fósiles de megalodón no son frecuentes en México por lo que consideró la entrega de los dientes como un "buen gesto, ya que a lo largo del país todavía subsiste el comercio ilegal de este tipo de fósiles, por lo que esta entrega se vuelve un ejemplo a seguir para la valoración del patrimonio paleontológico y cultural de México".



Para muchos, el megalodón no ha desaparecido y aseguran que vive en lo profundo del mar, aunque no hay evidencia de eso.

OA