Incendian vehículos en Chihuahua por conflicto con la Conagua

Tras romper los acuerdos con los productores y sin previo aviso, la Comisión Nacional del Agua comenzó la extracción del líquido en la presa conocida como "Las Vírgenes", hecho que desató la violencia en la zona centro sur de Chihuahua, donde la noche de este miércoles se incendiaron edificios y vehículos oficiales.

Apenas transcurrieron diez días desde la última vez que productores del campo chihuahuense se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional luego de que estos tomaran la presa Francisco I. Madero, mejor conocida como "Las Vírgenes" con el propósito de extraer el agua.

Ese día 19 de julio, los efectivos de la Guardia Nacional dispararon balas de goma y gas lacrimógeno para contener a los productores. No obstante, tras la intervención del gobierno estatal se tomó el acuerdo de no extraer agua de ninguna presa de la entidad en tanto no se definiera cómo y cuándo es que se tendría que hacer el pago del Tratado de Límites y Aguas de 1944.

Delicias, #Chihuahua, en llamas.



Hace días la Guardia Nacional disparó a agricultores que exigían al gob federal respetar acuerdos por uso de agua. Ante oídos sordos de la autoridad, el conflicto escaló, la gente harta incendian edificios públicos, casetas de cobro, patrullas.

Desde el martes pasado se dio a conocer que, haciendo uso de la fuerza, la Conagua inició la extracción de agua en la presa "Las Vírgenes", por lo que los productores demandaron el cumplimiento de los últimos acuerdos y anunciaron que de no atender a los mismos, tomarían carreteras, vías del ferrocarril y carreteras.

Este miércoles, pese a una mesa de dialogo establecida en el Palacio de Gobierno con el Secretario General, Luis Fernando Mesta, los productores optaron por tomar medidas radicales, toda vez que la Conagua se niega a cumplir los acuerdos tomados en negociaciones anteriores, así como a cerrar las compuertas de la presa "Las Vírgenes", negativas que derivaron en múltiples siete vehículos siniestrados y otros actos de violencia y vandalismo.

Durante la tarde, los productores quemaron vehículos de la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua, tomaron las vías del ferrocarril e incendiaron las casetas de cobro de Saucillo y Camargo, así como las oficinas de la Conagua en Delicias. Por la noche, la violencia se incrementó e incluso se mencionó que había personas encapuchadas participando en la quema de las oficinas de Gobierno del Estado, conocidas como el edificio Lerdo de Tejada, donde se localiza Recaudación de Rentas y otras dependencias encargadas de la seguridad de la zona.

Hasta la medianoche del miércoles se desconocía el total de vehículos y oficinas siniestradas, y no se reportaban personas lesionadas; sin embargo, las autoridades se encontraban en alerta máxima por lo que pudiera ocurrir en las próximas horas si la Comisión Nacional del Agua no regresa a las mesas de negociación.

