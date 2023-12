El Instituto Nacional Electoral (INE) sumó dos renuncias más de las cabezas de dos áreas: la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).

El área de Servicios de Informática estaba coordinada por Jorge Humberto Torres desde 2014, quien contaba con más de 20 años laborando en el Instituto.

La unidad se encarga de administrar la red nacional de informática del Instituto, que interconecta sus oficinas a nivel nacional para la transmisión de voz, datos y video.

También se encarga de diversas tareas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), como proponer, implementar y operar sus mecanismos e infraestructura a nivel federal.

Entre otras atribuciones en el PREP están desarrollar y operar los sistemas informáticos para la captura, validación, transmisión, recepción, consolidación y difusión de los resultados electorales preliminares, así como el establecimiento de mecanismos de seguridad necesarios a efecto de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad del PREP.

La encargada de despacho de la DESPEN, Carmen Gloria Pumarino, también habría presentado su renuncia a dicha área, encargada del ingreso, selección, capacitación, profesionalización, promoción, rotación, evaluación y permanencia de los integrantes del servicio profesional electoral.

Pumarino Bravo ingresó al INE en 2019 como asesora electoral y un año más tarde, asumió la cabeza de la Dirección de Profesionalización. Y en 2023, tras la renuncia masiva de titularidades en el INE, entró en funciones como encargada de despacho de la DESPEN.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, puede nombrar a los encargados de despacho de las áreas, en tanto hace propuestas para las personas titulares, que deberán tener el respaldo de al menos ocho consejerías para su nombramiento.

Las renuncias ocurren en medio de la inconformidad de un bloque de consejerías por la falta de nombramientos en algunas áreas, que han funcionado con interinos desde la renovación de la presidencia del órgano electoral en abril pasado.

“Bajará” de sus redes discurso donde llama a votar por Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que cumplirá con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) quien le solicitó que retire un discurso que pronunció la semana pasada, por pedir el voto a favor de Morena.

“Vamos a cumplir, me están pidiendo que quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia, sino también por los legisladores”, explicó AMLO.

El 10 de diciembre, en una gira que realizó por el Estado de México dijo: “Es importante que no sólo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso”.

Sin embargo, ayer negó que haya pedido que se votara a favor de los candidatos de su partido, pero aseguró que cumplirá con la resolución del INE.

“Es mentira, yo no hablé de que se votara por un candidato o partido, no sé de dónde lo sacaron. De todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Si quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción”, añadió.

El INE otorgó la medida cautelar, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el titular del Ejecutivo “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales”.

AMLO dijo que cumplirá con lo que pide el INE. EFE

Que la migración sea por voluntad y no por desesperación

En el marco del Día Internacional del Migrante, la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, destacó el esfuerzo de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y reconoció a los miles de migrantes que cruzan nuestro país para llegar a la frontera en busca de mejores oportunidades de vida.

En un video publicado en redes sociales, consideró que la violencia, el abandono a las comunidades y la falta de empleos con salarios dignos obliga a muchas personas a dejar su tierra, sus seres queridos y sus recuerdos.

Afirmó que los migrantes mexicanos en Estados Unidos representan el estado 33. “Lo he dicho, somos una nación de 170 millones de mexicanos divididos por un río”, recalcó en esta fecha significativa para los connacionales que viven en el extranjero.

Sheinbaum presume a estudiante de Universidad de la Salud

La precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, compartió a través de sus redes sociales el último episodio de su podcast, intitulado “Shein Boom”, donde junto con su invitada, Patricia Vázquez, conversó acerca de estudiar medicina o enfermería en la Universidad de la Salud (UNISA).

En este quinto capítulo, llamado “Enfermera, becada y ¡súper mamá!”, Sheinbaum platicó con la estudiante de Enfermería en la Universidad de la Salud (UNISA), Patricia Vázquez.

Vázquez está en el cuarto año de la licenciatura de Enfermería familiar y comunitaria, enfocada al primer nivel de atención, y forma parte de la primera generación de estudiantes que egresarán en agosto del 2024. También, está enfocada en la prevención y salud integral de la comunidad.

“Que siga la democracia” apoyará a Morena y aliados en 2024

La agrupación política nacional “Que siga la democracia” anunció que colaborará con el partido Morena y sus aliados para 2024.

Ricardo Hernández Barbosa, presidente estatal, anunció que la agrupación política nacional se sumará a la coalición encabezada por Morena.

Es una agrupación política nacional creada desde el 2021 y hace unos días firmó el convenio para participar en el próximo proceso electoral.

“Nosotros vamos a participar de una manera como un brazo fuerte ciudadano en el cual vamos a estar armando estructuras electorales, estructuras de la defensa del voto con cara al 2024”, dijo.

En Jalisco los partidos coaligados son Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro y explicó que este grupo político cuenta con estructuras en diferentes municipios.

