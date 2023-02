Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 20 votos a favor y 10 en contra la segunda parte del llamado Plan B de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual fue excluida la cláusula de “vida eterna” a los partidos políticos, debido a que consideraron que esta era “indebida”.

En la presentación del proyecto de dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, argumentó que sacaban de la discusión el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual plantaba la distribución de votos entre partidos que fueran en candidatura común porque así fue pactado por ambas cámaras del Congreso.

“No se aprueba la modificación que hizo la Cámara de Diputados, porque la modificación que hace (al artículo 12) es indebida”, dijo la diputada Fernández Balboa.

Este artículo permitía la distribución de votos entre partidos que fueran en candidatura común. Con ello, los partidos pequeños como el PT o el PVEM se beneficiaban, porque al no alcanzar el 3% de los votos, los partidos con los que fueran en candidatura común les podían transferir votos.

“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, señalaba el artículo excluido.

Durante la discusión, diputados de oposición pidieron que no se sacara del proyecto de dictamen este artículo 12, sino que se votara y se eliminara, pues dijeron que si eso no se hace, la reforma “queda en el limbo” y con ello en algún momento de este periodo puede retornarse la discusión sobre éste.

“En este artículo me parece preocupante que están dejando viva esa cláusula. Lo que deberíamos hacer es allanarnos y ya queda muerta, tirada a la basura, pues dice la ley que si algo quedó votado y desechado no se puede presentar en el mismo periodo y ya no podría aplicar en 2024”, dijo el senador panista Damián Zepeda.

Por ello, avalaron el resto del Plan B, conformado por cuatro leyes, pues ya se habían avalado en diciembre dos reformas. Es decir, pidieron a la Mesa Directiva remitir al Ejecutivo para su publicación “los 396 artículos aprobados de las tres leyes reformadas y una ley nueva que implican el contenido de esta minuta”.

Estas reformas avaladas modifican la integración del INE, por lo que desaparecerá la estructura permanente subdelegacional y se reducirá el Servicio Profesional Electoral. Esto implicará, según cifras de este órgano electoral, despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera.

CR