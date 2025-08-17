Hallazgo en Sonora: Madres Buscadoras encuentran dos cuerpos calcinados

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó la localización de seis vehículos y al menos dos cuerpos calcinados en un predio entre Sáric y Sásabe.

A través de sus redes sociales, la activista y fundadora del colectivo Ceci Patricia Flores compartió fotografías de las unidades en donde se puede apreciar que llevan mucho tiempo abandonadas en el desierto de Sonora.

También se muestran múltiples impactos de bala en algunos automóviles.

“Más de 100 casquillos de armas largas y los fierros retorcidos por las balas y el calor, son los únicos testigos del dolor que ahí se quedará escondido para siempre. Probablemente nunca sepamos de quién son esas cenizas, ni qué ocurrió, ni cuánto dolor sintieron. Solo nos queda imaginarnos”, escribió la madre buscadora en un post de X (antes Twitter).

Agregó que el colectivo regresará al sitio, debido a que “por lo menos hay diez hijos más que dieron un último suspiro en ese lugar”.

Tras el hallazgo ocurrido en el predio del cerro El Chile, la líder del colectivo agradeció el acompañamiento de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal, Secretaría de Marina y de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora.

