Domingo, 17 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿En qué estado hay más repartidores de apps?

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) explicó que a nivel nacional, de los puestos de trabajo como repartidores de apps, el 90% son de hombres y solo el 10% a mujeres

Por: SUN .

Lo repartidores de apps que deseen afiliarse al El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) deben contar con su Número de Seguridad Social (NSS). UNSPLASH/ E. Ek

Lo repartidores de apps que deseen afiliarse al El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) deben contar con su Número de Seguridad Social (NSS). UNSPLASH/ E. Ek

Desde el 1 de julio, las y los trabajadores incorporados cuentan con el Seguro de Riesgos de Trabajo, primera cobertura que protege la actividad laboral que se desarrolla principalmente en la vía pública", precisó el IMSS.

La institución de salud explicó que a nivel nacional, de los puestos de trabajo relacionados con actividades de plataforma, el 90% son de hombres y solo el 10% a mujeres.

¿Qué les ofrece el IMSS a los repartidores de apps?

El IMSS ofrece:

  • Seguro de enfermedades
  • Seguro de Maternidad
  • Atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria
  • Seguro de riesgos de trabajo
  • Protección ante accidentes o enfermedades laborales
  • Atención médica especializada
  • Rehabilitación
  • Pensiones por incapacidad o fallecimiento
  • Seguro de invalidez
  • Cobertura en caso de accidente o enfermedad no laboral que impida continuar trabajando
  • Pensión por fallecimiento para beneficiarios

Lee también: Estos factores ponen en riesgo la presencia de abejas en México

De igual manera brindan:

  • Seguro de retiro
  • Cesantía y vejez
  • Acceso a pensión al cumplir 60 o 65 años con semanas mínimas cotizadas
  • Apoyo para matrimonio o desempleo
  • Otras prestaciones
  • Guarderías y prestaciones sociales, servicios de guardería para hijas e hijos, programas de salud, cultura, deporte y capacitación laboral, así como servicios en centros vacacionales y velatorios.
  • Además, pueden tener acceso al ahorro para adquirir créditos de vivienda para comprar o mejorar, ya que el patrón responsable realiza aportaciones al INFONAVIT.

¿En dónde hay más repartidores de apps en el país?

Los nuevos empleos registrados son para jóvenes, adultos, mujeres y hombres, que viven en 58 municipios del Estado de México, en la llamada zona oriente.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del millón 291 mil personas que fueron registradas con puestos de trabajo de repartidor de aplicación, 718 mil 526 viven en la zona oriente del Estado de México.

¿Cómo afiliarse al IMSS si eres repartidor de app?

Lo repartidores de apps que deseen afiliarse deben contar con su Número de Seguridad Social (NSS), el cual puede obtenerse a través del portal institucional: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx y posteriormente solicitar su alta en la unidad médica de adscripción correspondiente y registrar a sus beneficiarios para que accedan a los servicios médicos y demás prestaciones.

Te puede interesar: Gabinete de Seguridad se reunirá el lunes en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones