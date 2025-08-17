¿En qué estado hay más repartidores de apps?

Desde el 1 de julio, las y los trabajadores incorporados cuentan con el Seguro de Riesgos de Trabajo, primera cobertura que protege la actividad laboral que se desarrolla principalmente en la vía pública", precisó el IMSS.La institución de salud explicó que a nivel nacional, de los puestos de trabajo relacionados con actividades de plataforma, el 90% son de hombres y solo el 10% a mujeres.El IMSS ofrece:De igual manera brindan:Los nuevos empleos registrados son para jóvenes, adultos, mujeres y hombres, que viven en 58 municipios del Estado de México, en la llamada zona oriente.De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del millón 291 mil personas que fueron registradas con puestos de trabajo de repartidor de aplicación, 718 mil 526 viven en la zona oriente del Estado de México.Lo repartidores de apps que deseen afiliarse deben contar con su Número de Seguridad Social (NSS), el cual puede obtenerse a través del portal institucional: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx y posteriormente solicitar su alta en la unidad médica de adscripción correspondiente y registrar a sus beneficiarios para que accedan a los servicios médicos y demás prestaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS