La noche del sábado 16 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre el homicidio del creador de contenido Camilo Ochoa Delgado, conocido como “El Alucín”, ocurrido dentro de su vivienda en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

Según los reportes oficiales, vecinos alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego en el inmueble, y al llegar los cuerpos de seguridad y paramédicos confirmaron que la víctima había perdido la vida a consecuencia de impactos de bala.

La Fiscalía, mediante un comunicado, aseguró que ya se aplican los protocolos correspondientes de investigación para identificar a los responsables y esclarecer el caso.

Ochoa se había hecho conocido en redes sociales, principalmente en TikTok, donde relataba su experiencia como exintegrante del Cártel de Sinaloa, con el propósito de generar conciencia y advertir a los jóvenes sobre los riesgos de involucrarse en actividades del crimen organizado.

MF