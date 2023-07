Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un golpe de calor es cuando sube la temperatura del cuerpo a más de 40°C, y el cuerpo no es capaz de mantenerla en los 37°C, que es la temperatura que se considera normal.

Los síntomas del golpe de calor son:

Mareo

Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor

Enrojecimiento y sequedad de la piel

Fiebre con temperatura desde 39 a 41°C

Comportamiento inadecuado, como por ejemplo: comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar

Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil

Dolor de cabeza

Ataques con convulsiones

El IMSS señala que las señales de alarma de un golpe de calor son que la piel se siente caliente y seca, pero no suda, confusión o pérdida de conocimiento, vómitos frecuentes y falta de aire o problemas para respirar.

Los factores que contribuyen a que se presente un golpe de calor son la temperatura ambiental alta, humedad elevada y exposición directa al sol.

Se puede presentar al realizar ejercicio intenso, prolongado y sin protección solar.

Las personas que son más propensas a sufrir un golpe de calor son los adultos mayores y niños, mala hidratación, sobrepeso y un mal estado de salud.

¿Otorgan incapacidades del IMSS por el golpe de calor?

El criterio del IMSS para otorgar incapacidades laborales aplica para dos casos: enfermedad general y riesgo de trabajo.

Las incapacidades por enfermedad general se otorgan a partir del cuarto día (de la enfermedad), y hasta el término de 52 semanas.

Las incapacidades por riesgo de trabajo se otorgan desde el día 1, y hasta el término de 52 semanas.

Normalmente un golpe de calor no dura más de seis horas, pero en los casos más graves, puede durar hasta 24 horas, y causar la muerte.

Para el caso de enfermedad general no aplicaría el golpe de calor, pues no impediría laborar más de 4 días al trabajador, y no se otorgarían las incapacidades del IMSS.

Si el golpe de calor llegara a ocurrir en un contexto laboral, en el que el trabajador esté expuesto al sol, entonces aplica el riesgo de trabajo y el IMSS extiende la incapacidad inmediato.

CR