Horario de verano: ¿Qué pasó con el debate en la Cámara de Diputados para eliminar el cambio?

La intención de legislar para eliminar el horario de verano sigue en pie, afirmaron diputados de diversas bancadas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, explicó que al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hay apoyo incluso de la oposición en la propuesta; sin embargo, siguen esperando los informes técnicos de diversas dependencias.

"Hoy lo abordamos, pero todavía no teníamos los elementos técnicos para poder fijar un criterio. La Junta de Coordinación política está haciendo suyo el tema, queremos regresar al horario original, pero estamos valorando las implicaciones en los diferentes tratados de cómo afecta en términos económicos y de los acuerdos comerciales que tiene suscritos México, si hay la viabilidad o no, y también hay otra implicación que tiene que ver con cuestiones de carácter tecnológico, por lo que hace a las computadoras y todas las tecnologías, por eso se le pidió la opinión tanto a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta el día de hoy no hemos recibido la respuesta", declaró.

Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, confirmó que su bancada está a favor de la eliminación del horario de verano, pues incluso hay una iniciativa de su grupo parlamentario que está pendiente de dictaminar.

"Sí pretendemos abordarlas, no ha llegado el dictamen que solicitamos a las dependencias, hoy se tocó en Jucopo y creo que llegaremos a un consenso para que este tema avance. El PRD está por la derogación porque no vemos los beneficios que tiene y si vemos las afectaciones sobre todo en los horarios para los niños que van a la escuela", apuntó.

Se prevé que los informes técnicos lleguen esta misma semana.

JM