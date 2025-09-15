Un juez de Paraguay dictó prisión preventiva al presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, quien en audiencia rechazó la extradición voluntaria a nuestro país.

El diario local ABC reportó que el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco decidió combatir su traslado, por lo que Osmar Legal, juez especializado en crimen organizado que lleva el caso, abrió el proceso ordinario de extradición que tiene una duración de 60 días.

Autoridades paraguayas estimaban que la extradición del presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, que fue solicitada por la Cancillería mexicana para que rinda cuentas por los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro, no sería inmediata.

Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales de la fiscalía de Paraguay, dijo que el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco sería presentado ante el juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, quien activó el proceso para la extradición de “El Abuelo” o “Comandante H”, quien está bajo custodia de la Dirección Nacional Antidrogas de ese país sudamericano.

El fiscal comentó al rotativo que a partir de la primera audiencia se definiría si el ex jefe policiaco del ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se allana a la extradición en un trámite simple o la combate por medio de su defensa, lo que finalmente sucedió.

Manuel Doldán dijo que no veía un proceso inmediato, por lo menos desde el sistema judicial de su país, aunque se sometiera a un trámite simple.

“En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrada inmediata, por lo menos desde el sistema judicial”, declaró.

Agregó que Bermúdez Requena tiene 72 años de edad, lo que podría ser un problema procesal, por lo que están viendo cómo sortear esto, ya que las medidas cautelares en una persona adulta mayor son complejas y de difícil concreción.

Bermúdez Requena fue detenido en un operativo realizado en su lujosa residencia en las afueras de la capital paraguaya, donde elementos antidrogas y militares con armas largas irrumpieron derribando la puerta principal del inmueble de dos pisos y lo sometieron.

CT