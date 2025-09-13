La Junta de Gobierno de El Colegio de México (Colmex) eligió ayer a la doctora Ana Covarrubias Velasco como Presidenta de la institución para el periodo 2025-2030, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir este cargo en más de 80 años de historia de la institución.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un boletín firmado por los integrantes de la Junta de Gobierno presentes en la sesión: las doctoras Elena Azaola Garrido, Ruth Gabriela Cano Ortega, María del Rosario Cárdenas Elizalde, Erika Gabriela Pani Bano, así como los doctores Luis Raúl González Pérez y Gonzalo Hernández Licona.

La elección se realizó entre tres candidaturas: además de Covarrubias Velasco, participaron el doctor Raymundo Campos Vázquez, director del Centro de Estudios Económicos (CEE), y el doctor Vicente Ugalde Saldaña, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA).

Ana Covarrubias Velasco es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y ha sido profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de Colmex desde 1995. Su trayectoria incluye experiencia en gestión educativa como coordinadora de licenciaturas, directora del CEI y coordinadora general académica de la institución. Además, es investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNI) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Su trabajo académico se centra en la política exterior de México y el multilateralismo regional. Ha participado en debates académicos y diplomáticos en diversas universidades de América, Europa y Asia, así como en cursos y diplomados impartidos en el Senado de la República y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su producción incluye artículos en revistas de alto impacto y libros especializados en relaciones internacionales.

Con su nombramiento, El Colegio de México reafirma su compromiso con la excelencia académica, la formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades, la colaboración interdisciplinaria y el pensamiento crítico, aspirando a un futuro más plural, innovador y socialmente responsable.

La doctora Covarrubias Velasco asumirá formalmente su cargo el próximo 20 de septiembre, sustituyendo a la doctora Silvia Giorguli, primera mujer en presidir la institución, quien concluye su gestión de diez años. La ceremonia de toma de posesión se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre a las 10:00 horas en la explanada de Colmex, con la presencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y de la secretaria de SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Desde su fundación en 1940, El Colegio de México se ha consolidado como una institución pública de referencia en investigación y enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades, reconocida internacionalmente por su excelencia académica.

