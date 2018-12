Hermano de AMLO tiene cargo en gabinete de Tabasco

El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, designó a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos.

A 24 horas de su toma de protesta como mandatario constitucional del estado, López Hernández dio a conocer a las personas que a partir del 1 de enero lo acompañaran en la administración pública, entre los que llamó la atención el nombramiento del ex alcalde de Macuspana, José Ramiro López Obrador, quien había estado alejado de la política desde 2006 cuando concluyó su periodo municipal y en su momento el Congreso local le reprobó la cuenta pública de su último ejercicio presupuestal.

El morenista además ratificó como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a Jorge Aguirre Carbajal, quien lleva dos años en el cargo y nombró a Jesús Alí de la Torre -ex candidato al gobierno del estado en dos ocasiones una por el PRI y otra por la vía independiente-, como Coordinación General de Enlace Federal y Vinculación Institucional, cargo que dependerá directamente de la gubernatura.

López Hernández designó como Secretario de Gobierno al ex diputado local del PRD Marcos Rosendo Medina Filigrana; en la Secretaría para el Desarrollo Energético estará el ex coordinador de la bancada del PRD José Antonio Pablo de la Vega Asmitia; en la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, estará la empresaria Mayra Elena Jacobo Priego, y en la Secretaría de Turismo, el empresario José Antonio Nieves Rodríguez.

En la Secretaría de Finanzas, Said Arminio Mena Oropeza y la Secretaría Particular y Vocería del Ejecutivo, será la ex diputada local de Morena, María Luisa Somellera Corrales.

El próximo gobernador de Tabasco defendió a los integrantes de su próximo gabinete, pues aseguró que son gente honorable y honesta y respecto a la ratificación del secretario de seguridad pública de Arturo Núñez argumentó que se busca darle continuidad en esta área a los trabajos que se han venido realizando.

"Yo creo que uno ejerce el derecho de nombrar a sus colaboradores. Son tabasqueños de primera, gente honesta, gente que conoce las áreas, algunos han estado en otras épocas en la administración, algunos desde la iniciativa privada como Mayra, secretaria de Desarrollo Económico; como Rafael Paniagua. Es conjugar experiencia, conocimiento", afirmó el mandatario electo.

LS