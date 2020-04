Hasta 26 mil casos de COVID-19 en México, estima Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud estimó que en el país hay 26 mil casos de coronavirus. Esto quiere decir que por cada caso confirmado, hay cuando menos ocho que no han sido detectados por el sistema de salud nacional, ya sea porque no acudieron al médico o porque no se les aplicó la prueba de detección del virus.

En conferencia de prensa para dar a conocer el avance de la epidemia por coronavirus COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que de acuerdo con el método Centinela de vigilancia epidemiológica, se estima la existencia de 26 mil 519 casos en todo el país.

En la conferencia, al principio, informaron que hay actualmente en el país 3 mil 181 casos positivos, confirmados, contra 174 defunciones.

"Nosotros estimamos 26 mil casos. Alguien podría decir: 'ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen mil y tantos'. No. Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil, en cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, hay que corregir", dijo.

Explicó que México utiliza el método Centinela de vigilancia epidemiológica el cual ha sido "científicamente fundamentado, de vigilancia eficiente" que se estableció en 2006 y fue desarrollado por Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005.

Dicho modelo permite tener un reconocimiento de cómo se comporta la epidemia de COVID-19 en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo con la realidad que se identifica.

"Eso nos permite asumir la realidad como es y no como equívocamente se piensa que es, en el sentido de que sólo lo que se ve, existe", dijo López-Gatell en la conferencia.

