Jalisco |

Hallan fosa clandestina dentro de panteón en Tlaquepaque

De acuerdo con sus estimaciones, los restos humanos hallados estaban en alrededor de 10 bolsas de plástico

Por: Marck Hernández

El Ayuntamiento de Tlaquepaque facilitó el acceso a las madres buscadoras para hacer sus labores de búsqueda. ESPECIAL

El colectivo de búsqueda Madres Buscadoras de Jalisco localizó restos humanos enterrados de forma ilegal en el panteón de San Sebastianito de San Pedro Tlaquepaque.

Integrantes de dicho colectivo llegaron cerca del mediodía al cementerio municipal y eran acompañadas de elementos de la Guardia Nacional tras recibir los reportes de restos humanos en el sitio en una fosa.

El colectivo comenzó con las labores de excavación dentro del camposanto y donde encontraron restos y prendas. Al menos fueron encontradas dos fosas clandestinas junto a la barda perimetral en el interior del recinto antes mencionado.

De acuerdo con sus estimaciones, los restos humanos hallados estaban en alrededor de 10 bolsas de plástico y podrían corresponder a al menos 9 personas, según los hallazgos hechos por el colectivo. 

Prevén que los restos humanos tengan por lo menos entre 5 y 6 años de estar enterrados en dicho lugar.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque facilitó el acceso a las madres buscadoras para hacer sus labores de búsqueda mientras que personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para recabar los restos y su origen.

