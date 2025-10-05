La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) dio a conocer que en la última semana se identificaron 71 nuevos casos de gusano barrenador en 25 municipios de Yucatán, acumulando un total de 658 reportes en todo el Estado. Los animales afectados son bovinos, ovinos, porcinos y caninos, con edades que van desde los tres días de nacidos hasta los 12 años.

Las lesiones se presentaron principalmente en el ombligo, vulva, región cervical y orejas, ocasionadas por factores como aretado, alambres de púas, peleas entre congéneres, garrapatas y mordeduras de murciélago hematófago.

En los municipios de Tzucacab, Chacsinkín, Hoctún, Conkal, Dzidzantún, Valladolid, Ixil, Izamal, Sotuta, Kopomá, Panabá, Cacalchén, Huhí, Santa Elena y Cenotillo se registró un caso en cada uno. Tekax presentó 2 casos; Kantunil y Oxkutzcab, 3 cada uno; Peto, 4; Río Lagartos y Tunkás, 5 cada uno; Mérida, 11; Halachó, 7; San Felipe, 6; y Tizimín, 10 casos.

Con estas cifras, ya suman 77 municipios del estado en los que se han detectado casos de esta enfermedad.

La Seder insistió en la importancia de reportar de manera inmediata todo caso sospechoso a través de los canales oficiales.

¿Qué es el Gusano Barrenador del Ganado (GBG)?

El Gusano Barrenador del Ganado (GBG) es la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax. Estas larvas se alimentan de tejido vivo tanto en animales como en humanos, causando dolor intenso, inflamación, picazón y un alto riesgo de infecciones bacterianas graves.

Su cuerpo es cilíndrico y mide entre 1.5 milímetros de largo por 0.23 milímetros de ancho en su primera etapa larvaria, y hasta 1.5 centímetros de largo por 3.5 milímetros de ancho en la tercera.

Está dividido en 12 segmentos cubiertos de pequeñas espinas, y posee un esqueleto cefalofaríngeo con dos ganchos fuertes que utiliza para desgarrar y adherirse al tejido del hospedador.

EE