La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader Jalisco) informó que hasta el momento el Estado continúa libre de la plaga del gusano barrenador.

La dependencia informó que, en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco), mantiene vigilancia permanente en los corrales certificados y habilitados en la entidad para recibir ganado proveniente de zonas afectadas.

En las últimas horas, el corral El Cacalote, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, recibió ganado proveniente de Yucatán, y como marca el protocolo, los animales — uno a uno— fueron revisados para descartar heridas infectadas por esta larva proveniente de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente.

Desde la autorización, dicho corral ha recibido cinco embarques con ganado proveniente de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Hasta el momento, en Jalisco hay 11 corrales autorizados por el Senasica, en los que se han recibido 29 embarques y se revisaron dos mil 268 animales, de los cuales se han curado 538 y no se ha detectado contagio.

A nivel nacional, el corte es de siete mil 437 casos de gusano barrenador, siendo los Estados ubicados al sur quienes presentan más casos positivos.

YC