La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que los hechos violentos registrados la tarde de este miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan dejaron un saldo de 18 muertos y tres heridos.

Preliminarmente se detalló que llegó un reporte al 911 sobre un tiroteo en las instalaciones del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, por parte de civiles armados.

Autoridades se trasladaron de igual forma a un domicilio en la calle de Emiliano Zapata, Barrio de San Pablo, donde también se reportaron disparos y donde "fueron localizados 18 cuerpos sin vida, por proyectil de arma de fuego; de los cuales 10 fueron identificados por sus familiares".

La lista de los fallecidos identificados

Los fallecidos identificados son: Conrado Mendoza Almeida, presidente Municipal de San Miguel Totolapan; Juan Mendoza Acosta, expresidente Municipal de San Miguel Totolapan y padre Conrado Mendoza; Gustavo Salazar, ciudadano estadounidense y cuñado del alcalde.

En la lista también figuran Fredi Martínez Suazo, director de Seguridad Pública de San Miguel Totolapan; Roberto Mata Marcial, consejero del presidente municipal; Génesis Araujo Marcos, administrador de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tlapehuala; Samuel García, elemento de seguridad personal del presidente municipal; José Antolín Calvo Caballero, elemento de seguridad personal del presidente municipal.

También fueron identificados Javier Domínguez, dueño del lugar donde fueron localizados los cuerpos y Javier Domínguez hijo. En el documento no se hace mención a elementos de la policía municipal sin vida ni si hubo víctimas en el ataque a la presidencia municipal.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, a las 16:35 horas arribó al municipio un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Publica, el cual se retiró 25 minutos después para trasladar a un hombre identificado como Rómulo Robles Bernabé, de 33 años, otros dos hombres, no identificados, heridos por proyectil de arma de fuego, para recibir atención médica en Chilpancingo.

Evelyn Salgado lamenta los hechos

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, y aseguró que "no habrá impunidad". En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la mandataria estatal agregó que solicitó "agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos".

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda. Condeno los hechos y reitero que en el @Gob_Guerrero no habrá impunidad ante la artera agresión contra el presidente municipal y funcionarios del Ayuntamiento. Instruí al titular de la @SSPGro, Evelio Méndez Gómez, acudir al lugar para brindar la atención pertinente; he solicitado a la @FGEGuerrero agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos. Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos", publicó.

"Nuestro compromiso es firme, no daremos ni un paso atrás para brindar seguridad a la población de San Miguel Totolapan y a toda nuestra región de la Tierra Caliente", escribió Salgado.

Asesinan a diputada de Morelos

Gabriela Marín, diputada del Congreso de Morelos, fue asesinada en un ataque armado en la ciudad de Cuernavaca.

Medios locales indicaron que Marín, quien formaba parte del partido Morelos Progresa, fue asesinada en una farmacia de Cuernavaca.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo a la prensa que la diputada fue interceptada frente a la farmacia por dos hombres armados en una motocicleta, los cuales la estaban esperando. Al bajarse ella de una camioneta uno de los agresores se acercó y le disparó, dejándola tendida en el suelo. Un acompañante resultó lesionado.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato de Marín y anunció vía Twitter que se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

Con la muerte de Mendoza y Marín ya suman 18 alcaldes y 8 diputados asesinados durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018, según registros de la consultora local en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores.