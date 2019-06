Guerras y murallas son un atraso y no son eficaces, dice López Obrador

Previo al inicio de las pláticas por los aranceles que aplicará Estados Unidos a México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni las guerras, ni las murallas son la vía para resolver problemas porque significan un atraso y son ineficaces.

No queremos balandronadas y si México toma una decisión va a decirlo "quedito", dijo el Mandatario en conferencia de prensa mañanera, puesto que es necesario un esfuerzo de conciliación, de diálogo y no ruptura con el gobierno de Estados Unidos.

"Que los grupos se enfrentan en la guerra para tratar de ser hegemónicos y eso no ayuda. No es eficaz ni mucho menos es humano, la guerra no. Para no buscar la comunicación hay grupos que se aíslan o se amurallan, eso es un atraso, no se aprovecha las culturas", dijo.

El Presidente adelantó que la reunión de la misión mexicana con el gobierno de Estados Unidos será a las 15:00 horas y dijo que busca mantener la unidad con el pueblo y Gobierno de Estados Unidos y mantener buenas relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Esperemos que sean buenos los resultados. Marcelo va a informar desde Washington", dijo.

GC