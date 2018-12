Guardia Nacional volverá a controlar el territorio mexicano: Morena

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la Guardia Nacional volverá a controlar el territorio nacional y se coordinará con todas las policías estatales y municipales, y adelantó que se ha evolucionado mucho en la construcción del dictamen.

En entrevista al salir de Palacio Nacional luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Delgado Carrillo opinó que México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen organizado porque no va a ningún lado, y cada vez hay más muertos y un desgaste del Ejército.

"Lo que sí está claro es que no podemos seguir como estamos, porque no vamos a ningún lado, cada vez es más el número de muertos, hay un gran desgaste del Ejército, teniéndolo haciendo tareas que la Constitución no le permite y vamos al fondo del tema como lo planteó el Presidente de la República", dijo el legislador.

Agregó que construirán una institución capaz de enfrentar el fenómeno delictivo.

"Vamos a construir una institución capaz de enfrentar el fenómeno delictivo que tenemos actualmente, que permita tener el control territorial otra vez del país y que también, al mismo tiempo, sea una policía que esté muy coordinada con las policías estatales, con las policías municipales", dijo Mario Delgado.

Delgado Carrillo confirmó que a partir de la primera semana de enero se invitará y escucharán a gobernadores, presidentes municipales, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y académicos, para que todos opinen sobre el tema.

"A partir de la primera semana de enero, como acordamos con todos los grupos parlamentarios, vamos a invitar a gobernadores, a presidentes municipales, a colectivos, a organizaciones, académicos, para discutir la Guardia. Ha evolucionado mucho el dictamen de la Guardia, a partir de las propuestas y las distintas opiniones que llegaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, muchos de los puntos que marcaban la preocupación de algunos colectivos, de algunos académicos, de algunas organizaciones o partidos políticos están siendo atendidas y me parece que estamos logrando un muy buen momento de Guardia Nacional", describió.

Explicó que lo que se busca es que, desde la Constitución, se puedan diseñar una policía nacional, que tenga la posibilidad de responder al fenómeno de la violencia, de la criminalidad que está viviendo nuestro país.

Agregó que van a tener reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para tener la mejor institución posible.

