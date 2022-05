Guardia Nacional: Marchan en Guanajuato por el asesinato de Ángel (FOTOS)

La ciudad de Guanajuato vivió este martes la marcha más numerosa en su historia. Alrededor de 12 mil estudiantes de la Universidad de Guanajuato llenaron las calles para protestar por el asesinato de su compañero, Ángel Yael, por parte de la Guardia Nacional.

Los universitarios exigieron justicia y que la Guardia Nacional salga de la comunidad El Copal, Irapuato, en donde mataron a Ángel Yael y lesionaron a Edith Alejandra.

El clamor de justicia de estudiantes de todas las carreras, procedentes de todo el estado, y de sus maestros, se escuchó en todos los rincones del Centro de esta capital; muchos de ellos vestían de blanco, llevaban las mochilas colgadas en la espalda y las manos ocupadas con globos, listones en colores rojo y negro, lonas y cartulinas.

"Justicia para Ángel", rezaba una lona al frente de la marcha, a un lado sobresalía una macro fotografía de Ángel; en la columna resaltaban cientos de mensajes en cartulinas y hojas de la comunidad estudiantil, que por escrito y a gritos demandaban justicia y condiciones de seguridad para los estudiantes.

"Quiero un título, no un acta de defunción", "Me quiero titular, me quiero titular, no quiero que le lleven el cuerpo a mi mamá", "Quiero que mis papás recojan mi título, no mi cuerpo", "Ángel, la colmena grita tu nombre", "Nos falta una Abeja", "Fue el Estado", "El Estado nos está asesinando", fueron algunas de las frases gritadas en la marcha.

En las escalinatas de la UG, la madre del alumno de Agronomía asesinado agradeció a la comunidad estudiantil y de la universidad.

También pidió a los estudiantes respeto en la manifestación pacífica, porque la justicia no se pide a gritos ni se pide a golpes, dijo.

