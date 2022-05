Un hombre fue asesinado por dos individuos armados en una camilla de la Cruz Roja en los momentos en que paramédicos lo ingresaban al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón para que se le brindara atención debido a que poco antes había sido atacado a balazos junto con otra persona que murió, la noche de este miércoles en la colonia Capellanía de esta ciudad.

Los agresores amagaron a los paramédicos en el área de Urgencias y frente a ellos "remataron" al paciente identificado como Juan, de 29 años de edad.

Tras la agresión, la Cruz Roja pidió respeto para los voluntarios de la institución. "Respeta su labor y su vida, queremos seguir llevando ayuda humanitaria", expuso en sus redes sociales.

En el mensaje, con la imagen de una pistola y el símbolo de "NO", señaló que en la institución "Somos parte de la solución, no el problema"; "No somos parte del conflicto".

El primer ataque se registró alrededor de las 21:00 horas, por lo que vecinos reportaron de inmediato a la Policía Municipal.

La Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones por llamada a Seguridad Pública, en la que informaron de una persona fallecida y una lesionada por proyectil de arma de fuego, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la escena de los hechos.

"Al arribar a la colonia Capellanía los agentes de la AIC tienen a la vista el cuerpo sin vida de un masculino, quien de acuerdo a las indagatorias respondía en vida al nombre de Samuel "N", y se tuvo conocimiento del traslado al hospital de otro hombre". En el hospital les describieron que unas personas detonaron armas de fuego contra la corporeidad del lesionado, provocando su muerte. De los avances de la investigación, se sabe que la persona falleció en el acceso al área de Urgencias.

OA