Les cayó la policía estatal y la federal. Era un campo de entrenamiento paramilitar en Vista Hermosa, Michoacán, muy cerca de los límites con Jalisco. El grupo de jóvenes entrenaba tácticas y técnicas de defensa con armas y explosivos falsos. Se hacían llamar Jazher, un nombre que proviene de la palabra hebrea yashar y que significa justo. Se trata de un grupo paramilitar o de autodefensa de la iglesia de La Luz del Mundo. En el operativo fueron detenidas 38 personas, 37 mexicanos y un estadounidense.

¿Por qué una iglesia entrena a un grupo armado? ¿Desde cuándo existía este grupo? ¿Fue una innovación de Naasón o venía desde las épocas de su padre Samuel Joaquín García? La Luz del Mundo ha vivido en buena medida como una especie de Estado paralelo con la complicidad de las autoridades de Jalisco y de la federación. La función de este grupo paramilitar era, de acuerdo con testimonios de exmiembros de la iglesia que publican sus experiencias en páginas de internet, la seguridad en las fiestas religiosas, aunque algunos refieren también que cumplía funciones de vigilancia de los propios fieles de la iglesia y sobre todo de cuidado de la llamada “familia real”. Para todo efecto práctico, el “comando de los justos” se convirtió en una especie de guardia pretoriana para el líder y sus cercanos.

A pesar de las decenas de denuncias contra los distintos líderes de la dinastía Joaquín por abusos sexuales desde hace décadas, esta es la primera vez en los casi cien años de historia de la iglesia de La Luz del Mundo que el Estado mexicano actúa frente a una denuncia. ¿Es una coincidencia que el descubrimiento del campo de entrenamiento y la detención de los 38 paramilitares se dé en medio de la investigación por crimen organizado que se está llevando en una corte de Nueva York o se trata de un reacomodo interno? Es probable que la acción del Gobierno mexicano haya sido a solicitud de las autoridades federales en Estados Unidos, pero tampoco se puede descartar la hipótesis de que esto sea parte de un golpeteo al interior de la propia iglesia, que, ante la caída en desgracia de las dos principales figuras de la familia, Naasón Joaquín y su madre, Eva García, estemos siendo testigos de reacomodos y de una lucha por el poder dentro de la iglesia.

Como sea, se trata de un misil contra La Luz del Mundo, sea made in USA o casero, que parece haber pegado por debajo de la línea de flotación.

