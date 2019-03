Grupo de militantes exigen expulsión de Peña Nieto del PRI

En una carta dirigida a Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional, y consejeros políticos nacionales priistas, un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigen la salida del ex presidente Enrique Peña Nieto del Consejo político nacional además de su expulsión del partido.

El pasado 27 de febrero durante la sesión de consejo político nacional de este instituto político se propuso y nombró a Peña Nieto como miembro de dicho órgano, ante este hecho afiliados priistas congregados en un grupo llamado Democracia Interna exigieron mediante una misiva la salida del mexiquense del consejo y el partido por haber sido participe de la debacle en 2018 del partido y solapar corrupción de colaboradores e instituciones durante su mandato.

"Peña no sólo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor derrota de su historia en el 2018", señalaron.

Los agremiados priistas señalaron a Peña Nieto de ocasionar al instituto desdoro ante la ciudadanía: "una y otra vez se ha señalado el desprestigio que le ocasionaron al PRI la corrupción de destacados militantes como el propio Peña, algunos miembros de su gabinete y los gobernadores cuyas candidaturas impulsó él; unos hoy encarcelados, algún otro prófugo y otros más aún al frente de sus entidades" reclamaron.

También cuestionaron el nombramiento en el consejo, ya que, alegaron, Peña no hizo más que contribuir al desprestigio del instituto desde su gobierno: "tuvo mano en las decisiones del partido en los seis largos años de su gobierno. Los reclamos sociales por la inseguridad, por la pobreza y la desigualdad, sumados a la corrupción, llevaron al gobierno a los niveles más bajos de desaprobación de que se tenga registro en la historia reciente de México y, gracias a la actitud pasiva de las dirigencias priistas ante el actuar de sus gobiernos, esta desaprobación se le trasladó al partido llevando a ser sinónimo priista y corrupto" argumentaron.

El ex titular del ejecutivo federal no estuvo presente durante la sesión en la que fue nombrado y por lo tanto no tomó posesión del cargo como lo instruyen los estatutos internos del tricolor; por ello los miembros de Democracia Interna reclamaron el hecho de que se continué con el nombramiento del oriundo de Atlacomulco y cuestionaron su viabilidad como consejero político.

"Para fortuna del priismo, el Estatuto es claro cuando establece en su artículo 82 que 'Las consejeras y los consejeros rendirán protesta estatutaria ante el Pleno del Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo', supuesto que no se actualizó toda vez que Peña Nieto no estuvo presente ante el pleno".

Finalmente solicitaron a la dirigencia del PRI, se omita la participación del mexiquense y lo invitaron a retirarse del partido "para no hacerle aún más daño que el que ya le ocasionó", concluyeron.

