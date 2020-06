Giras del Presidente son actividades esenciales: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, defendió el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reiniciado sus giras para inaugurar sus proyectos prioritarios, y justificó que el tabasqueño al ser titular del Ejecutivo realiza una actividad esencial para el país.

"El Presidente de la República como jefe de Estado es el partícipe de un conjunto de actividades esenciales, dudo que cualquiera pudiera suponer que las actividades del Presidente de la República no son esenciales".

"Como tal esenciales y de acuerdo a los estipulado formalmente en el acuerdo secretarial del 31 de marzo, él está en ejercicio de sus atribuciones como se hace todos los días, entre otras, en la conferencia matutina y también en sus distintos encargos".

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Jueves 4 de junio 2020. https://t.co/rD3dwp192B — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 5, 2020

"Por lo tanto no debe sorprender que continúe, como ha continuado en todo este tiempo con sus actividades esenciales, al igual que lo han estado múltiples otras áreas de la Administración Pública y también los sectores privados y sociales que ejecutan intervenciones o actividades esenciales", explicó López-Gatell.

Al tener una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, López-Gatell dijo que no deben preocupar las giras del Presidente, y justificó que el Valle de México en este momento la zona más afectada y él vive en esta zona, concretamente en Plaza de la Constitución número 1 y por lo tanto, "ha seguido trabajando ahí, no veo por qué no podría trabajar en otras zonas donde hay menor transmisión, aun cuando también estén en semáforo rojo como lo está todo el país".

Agregó que el Presidente López Obrador ha pedido que no se confundan sus actividades de supervisión en los estados para proyectos estratégicos, con mítines o concentraciones en plazas públicas, "como ustedes han podido constatar visualizando las conferencias matutinas, si es que las sigue, éstas reuniones de trabajo no sobrepasan las 40 personas en un mismo salón en un espacio cerrado".

López-Gatell adelantó que en los próximos días el gobierno Federal hará un pronunciamiento sobre las pruebas rápidas, pero descartó que la Federación las vaya a adquirir o a utilizar para seguir el avance de la pandemia, pues podrían ser dañinas para la población.

"La postura va a ser, se los anticipo, las pruebas no se recomiendan para su uso médico, ni tampoco para su uso en salud pública, no las va a adquirir por lo tanto las entidades públicas, federales y recomendaremos a las entidades públicas estatales que no las adquieran, que no las utilicen porque tienen consecuencias posiblemente dañinas para la población en la medida en que puedan llevar a resultados falsos-positivos o falsos-negativos y causar una sobre-confianza en el primer caso o confusión en el segundo", aseguró.

Explicó que, hasta ahora, la Cofepris ha aprobado 10 estuches de pruebas rápidas, pero a esta entidad del gobierno Federal no le corresponde decir cómo se usan, le corresponde procesar solicitudes de autorización sanitaria con el criterio de que atiendan las características de lo que el fabricante o representante legal presentan y efectivamente ha constatado que tienen una muy baja calidad, pero corresponde a lo que se dice, son pruebas que son no peligrosas en ese sentido.

Sin embargo, explicó que sí le corresponde a otras áreas del gobierno, en específico a la Secretaría de Salud y a esta subsecretaria, enunciar criterios de uso para la salud pública y con los elementos que tuvimos ayer una muy productiva reunión con un conjunto de expertas y expertos nacionales e internacionales y todos coincidieron en este sentido.

López-Gatell aseguró que los legisladores están considerados como actividad esencial, pero él sugiere que regresen a sesionar hasta el semáforo de la Ciudad de México esté en color naranja para evitar riesgos, pero de así determinarlo, los legisladores podrían regresar en cualquier momento.

JM