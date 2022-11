En su conferencia "mañanera" de este jueves en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien fue increpado en días pasados por hacer sus compras en un City Market.

En el Salón Tesorería, López Obrador expresó que "la verdad sí hace falta educar" a los ricos.

"Y le empiezan a reclamar: 'oiga, usted y por qué está aquí', a Noroña, pero señoras, pero eso es real 'porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe usar zapatos, sino huaraches; no se puede poner traje, no puede viajar en avión', a mí me lo han hecho", declaró López Obrador.

El Presidente agregó: "Los fifís no van al súper (...) Esa es la mentalidad del conservadurismo y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlo, sobre todo porque son muy racistas, muy clasistas y no se dan cuenta que discriminan, y no se dan cuenta que somos iguales y ellos se sienten superiores, y también confunden educación con cultura (...)".

Tras ser defendido en la "mañanera", el vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo reaccionó a los dichos de López Obrador, que "los fifís no van al súper".

"Xacto, los fifís no van al súper, jajajajejejejijijijojojojujuju", escribió el aspirante presidencial.

"Al compañero presidente no lo mandan a hacer el mandado. A mi sí, a City Market", escribió Fernández Noroña.

También retomó las palabras del Presidente: "Mostraron que debe reeducarse para erradicar su clasismo y racismo".

OA