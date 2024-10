Gerardo Fernández Noroña lee carta de abogado que lo agredió en el AICM

Ayer, Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció que recibió una carta del abogado Carlos Vázquez de León Obregón, quien supuestamente lo agredió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 20 de septiembre.

En una transmisión en Facebook, el senador morenista se centró en hacer comentarios y leer la carta de Vázquez de León Obregón, quien le ofreció una "sincera y profunda disculpa" por sus "acciones inaceptables" ocurridas el 20 de septiembre en el AICM.

"Señor senador Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos del pasado 20 de septiembre en el Salón de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", señaló.

"Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted como persona y Presidente de la Mesa Directiva del Senado merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo", indicó.

En la misiva, Vázquez de León Obregón reconoció que "no debí usar esas palabras ni comportarme de la manera en que lo hice. Mi actitud fue impulsiva y vehemente reprobable" y extendió disculpas a quienes presenciaron el incidente en el Salón de American Express así como a los trabajadores del AICM.

Por último, Vázquez de León Obregón se comprometió a utilizar el diálogo y la conciliación para resolver diferencias y ofreció a Fernández Noroña presentar su disculpa en persona.

¿Cuál fue el incidente de Noroña en el AICM?

El 20 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, denunció haber sido agredido física y verbalmente por un hombre en una de las salas de espera de American Express en la terminal 2 del AICM, calificando el ataque como "una agresión cobarde por la reforma judicial".

El senador morenista aseguró que no sólo lo agredió verbalmente sino físicamente en tres ocasiones y "ese hecho no se debe de tolerar", por lo que pidió una sanción a "esta persona prepotente, arrogante que da clases en la Universidad Iberoamericana y en el Tec de Monterrey, campus Monterrey".

