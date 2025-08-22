Esta semana se dio a conocer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó, en fast track, el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum a favor del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

La decisión se tomó tras una votación de 25 votos a favor y nueve en contra, por lo que de inmediato se convocó al comunicador a rendir la protesta de ley ante el pleno de la Comisión Permanente el pasado miércoles, 20 de agosto.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Lozano, sin trayectoria en la carrera diplomática ni experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, es analista político e internacionalista.

Asimismo, ha trabajado como académico en la Universidad Iberoamericana y, en los últimos años, ha construido una carrera en medios de comunicación como analista político en televisión y columnista en prensa escrita.

¿Qué estudio Genaro Lozano?

Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución en la que también impartió clases entre 2004 y 2013. Es candidato a doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

En el ámbito de los medios de comunicación, ha colaborado con Grupo Reforma, conducido el programa Hora21 en Foro TV y liderado la mesa de debate Sin Filtro. Durante las elecciones presidenciales de 2012, se destacó como una de las figuras más visibles del movimiento estudiantil #YoSoy132, lo que le permitió participar en debates políticos y sociales en televisión y consolidar su reputación como analista y comunicador.

Su trabajo editorial ha sido publicado en medios internacionales como The Washington Post, Esquire, Harper's Bazaar, Monocle, Domus, Americas Quarterly, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Gulf News de Dubái y El Imparcial, entre otros.

Con información de SUN.

AS