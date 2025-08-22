La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un apoyo del Gobierno de México que en 2025 entrega 3 mil 200 pesos bimestrales, depositados directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.La cobertura es universal —de 0 a 64 años— en 24 entidades que firmaron el convenio de universalidad con el Gobierno de México. En los ocho estados restantes aplica de 0 a 29 años y de 30 a 64 sólo para quienes residen en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.Esta pensión cuenta con respaldo constitucional, por lo que su cumplimiento es obligatorio para las autoridades, sin importar cambios de gobierno.Cuando se lleva a cabo el registro se solicita documentación básica (acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio), además de un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente expedido por una institución pública de salud.Si la persona solicitante no puede acudir a registrarse, es su derecho nombrar una persona auxiliar para realizar el trámite.Las incorporaciones se abren en periodos anunciados oficialmente, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales en redes sociales.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV