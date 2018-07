Frentistas poblanos aceptan intervención del INE en proceso electoral

El coordinador de la campaña de la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD), Francisco Rodríguez Álvarez, aseguró que están abiertos a que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga el proceso electoral para garantizar la transparencia del mismo.

"El querer ir a una instancia federal sin agotar lo que corresponde, en este sentido habla de que sabe [el candidato de Morena] que no le favorecen los resultados, nosotros estamos dispuestos de ir hasta las últimas consecuencias, no hay ningún problema y estamos seguros de que la ciudadanía votó por Martha Erika", explicó.

Luego de la gresca protagonizada por simpatizantes de Morena en un hotel de la ciudad, indicó que buscarán el apoyo del Ejército Mexicano o Policía Federal, para resguardar los paquetes electorales que a partir de este miércoles se contabilizarán en los consejos distritales del estado.

Condenó los hechos violentos registrados en el "Hotel MM" de la capital poblana, donde militantes de Morena irrumpieron para denunciar una supuesta manipulación de actas para beneficiar a la candidata panista.

Consideró que los simpatizantes de Morena deben entender que la ex secretaria General del Partido Acción Nacional (PAN), fue la ganadora del pasado 1 de julio y no habrá forma de revertir esos resultados en beneficio del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que el dueño del hotel levantará las denuncias en contra de integrantes de Morena por allanamiento, mientras que el PAN por privación ilegal de la libertad.

"Es muy preocupante que 3 o 4 candidatos electos hayan incitado a la violencia, creo que el chistecito se les salió de control, lamentablemente las consecuencias son únicamente generar violencia y daños físicos y patrimoniales de las personas y del inmueble", expuso.

Señaló que desde hace 15 días Barbosa anunció que pensaba judicializar el proceso electoral, sin haber agotado legalmente lo que corresponde, lo cual refleja que no le favorecen los resultados, aunque no quiera reconocerlo.

"Lo que no termina de entender Barbosa, es que este tipo de violencia los poblanos no la queremos y no es lo que representa Morena a nivel nacional y este tipo de violencia no es lo que quiere el presidente electo, nosotros no tenemos la culpa de que el señor Barbosa no sea Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que cree el señor que es", remarcó.

