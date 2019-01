Frenada, convocatoria de la Guardia Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró debido a que no se ha aprobado la creación de la Guardia Nacional en el Congreso, se detuvo la convocatoria para que los jóvenes formen parte de este nuevo grupo policial.

"Hay mucho entusiasmo, muchos jóvenes se me acercan y me dicen que quieren participar en la Guardia Nacional, no sé cómo va la convocatoria, se detuvo un poco porque está por resolverse lo de la reforma constitucional", dijo el Mandatario en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.

El pasado 2 de enero, el titular del Ejecutivo federal lanzó la convocatoria para que jóvenes entre 18 y 30 años de edad con interés en prestar servicios de protección a la ciudadanía formen parte de la Guardia Nacional.

El plan contempla el reclutamiento de 50 mil jóvenes en un período de tres o cuatro años, para formar este cuerpo de seguridad, ello porque de acuerdo con el Presidente no se cuenta con el número necesario de elementos para atender crisis de inseguridad y de violencia en el país.

