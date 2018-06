Fox quería "hacer grande el pastel" subiendo impuestos, relata AMLO

En un mitin en la Alhóndiga de Granaditas, el candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, relató que cuando fue jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, Vicente Fox, también presidente electo, le propuso en una comida "hacer más grande el pastel" y aumentar impuestos.

Se trataba del Impuesto al Valor Agregado (IVA), propuesta que el tabasqueño aseguró rechazar por lo que en ese evento, lanzó una andanada de señalamiento en contra del ex presidente.

"Desde que llego (Fox) ahí se notó cómo es su mentalidad, yo tengo otras experiencias porque todavía no llegaba a la presidencia, era presidente electo, yo era jefe de gobierno electo en la Ciudad de México, y una vez que nos encontramos en una comida, me planteó desde la primera vez que había que subir el IVA", relató.

"Me dice 'Andrés Manuel hay que hacer más grande el pastel' y para eso, tenemos que aumentar el IVA. Le dije no, no".