Filtran reunión de Marcelo Ebrard con Movimiento Ciudadano para ser su candidato

De acuerdo con legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), a principios de junio Marcelo Ebrard (ex Secretario de Relaciones Exteriores) y Ricardo Monreal (ex Senador del Congreso de la Unión de México) comenzaron una negociación con la dirigencia de MC para su candidatura a la presidencia de México.

Los encuentros entre ambos se llevaron a cabo en las oficinas del senador Dante Delgado Rannauro, quien primero se reunió con Monreal y posteriormente con Ebrad.

La condición del senador para que morenistas pudieran ser aspirantes a la presidencia por Movimiento Ciudadano fue que ambos deberían retirarse de la encuesta de Morena o renunciar en los primeros recorridos que hicieron las “corcholatas”.

Esto debía ocurrir antes del martes 6 de junio, no sucedió, por lo que el líder de MC dijo de manera pública que no aceptarían a nadie de Morena que quisiera aspirar a la presidencia mexicana, no obstante, las reuniones continuaron en restaurantes como el Galea, así lo informó un legislador emecista.

Durante el periodo proselitista de las corcholatas, que se llevó a cabo del 19 de junio al 27 de agosto, representantes de Ebrard y Monreal que trabajaron con ellos en Relaciones Exteriores y del Senado, respectivamente, encabezaron dichas reuniones.

De acuerdo con los emecistas, su dirigencia se encontraba reunida con representantes de Marcelo cuando ocurrió una crisis en la que el excanciller exigió incluir una de las encuestadoras que él prponía.

Ante la negativa, mediante una llamada telefónica se le solició al equipo del excanciller salirse de la reunión morenista, pues en días anteriores habían sufrido una serie de "desaires", sumado a que parte del dinero que se prometido para la campaña se les entregó considerablemente tarde.

