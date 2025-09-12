Explosión en Iztapalapa: Novio de Ana Daniela comparte conmovedor mensaje despidiendose de ella

El pasado 10 de septiembre ocurrió una tragedia en Iztapalapa, Estado de México, cuando una pipa de gas explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordia.

Entre las victimas de este suceso se encontraban: Ana Daniela Barragán, quien se dirigía a su escuela a Cuautitlán Izcalli.

Su historia inició entre los escombros, cuando personal de Protección Civil encontró su celular sonando, Francisco Bucio, el integrante de Protección Civil de la capital, pudo responder la llamada y así informar a sus familiares de lo acontecido.

La joven lamentablemente perdió la vida, de acuerdo al Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, donde se le realizaron prueba de ADN a un cuerpo de una mujer y se confirmó que se trataba de ella.

Lee también: Sube el viernes la cifra de muertos por explosión en Iztapalapa

¿Quién era Ana Daniela Barragán? victima de explosión en Iztapalapa

Ana Daniela Barragán era una estudiante de 19 años de la Facultad de Estudios Superiores, Campus 1. Su novio la describió como una joven alegre, carismática, deportista y siempre sonriente.

Novio de Ana Daniela la buscaba tras explosión en Iztapalapa

Fue en redes sociales donde Bryan Ramos, pareja de Ana Daniela Barragán Ramírez, difundió toda la información necesaria para dar con el paradero de ella, publicando sus datos personales, señas particulares así como números de contactos en caso de encontrarla.

Las publicaciones se viralizaron en cuestión de horas y los usuarios ayudaron a compartir para encontrarla, lamentablemente Ana Daniela fue encontrada sin vida.

Ante este hecho Bryan informo a los usuarios de redes el fallecimiento de su novia con un conmovedor mensaje:

“Te amare siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebe”

INSTAGRAM/ @bryanramos4525

Con información de SUN.

Te puede interesar: UNAM confirma muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS