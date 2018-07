Fideicomiso para damnificados acusa a INE de exceder sus funciones

Integrantes del Comité Técnico del fideicomiso "Por los demás" defendieron la independencia de éste respecto a Morena y responsabilizaron a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de llevar a cabo una investigación que excede sus funciones y dio paso a una "aberrante resolución".

"El INE no es una institución encargada de vigilar movimientos financieros, no es que nosotros estemos escondiendo algo, es que no tiene la función [...] ni el SAT ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos lo piden porque no detectaron ninguna irregularidad y que lo pida el INE es para difundir una imagen de corrupción y de suciedad", sostuvo el periodista Pedro Miguel.

Además, acusó que los consejeros electorales actuaron a propósito en contra del partido, "no nos vamos a poner a especular si tienen gentes detrás de ellos, si son marionetas, o si están enojados por lo del 1 de julio", dijo.

Apuntó también que la investigación tiene el defecto propio de existir, y que hasta el momento ninguno de los fideicomisarios ha recibido ningún requerimiento o demanda del INE para explicar el destino de los recursos.

"El defecto de esta investigación es que está hecha para difamar, juntar datos por aquí y por allá, para pintar que somos un atajo de delincuentes", acusó.

Por su parte, Julio Scherer adelantó que sí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara la resolución del INE por la multa de interpuso a Morena por 197 millones 46 mil 415.92 pesos, presentarán un amparo para descongelar los 19 millones 871 mil 158. 58 que aún quedan por entregar.

"Por supuesto que vamos a respetar las resoluciones de las autoridades aunque nos preocupa esta resolución que nos congela las actividades, (aún) hay más de ocho mil personas esperando recibir sus apoyos", señaló Pedro Miguel.

El escritor también precisó que se no hicieron pública la diferencia entre el fideicomiso y el organismo político con anterioridad ya que no pensaron "que fuese a haber una acusación de que somos lo mismo, somos morenistas, pero las mismas personas se pueden organizar para cosas distintas".

En la conferencia de prensa ofrecida en un hotel de la colonia Roma, en la ciudad de México, también estuvieron presentes Jesusa Rodríguez, Bertha "Checa" Maldonado, Laura Esquivel y la propuesta del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para presidir la Fiscalía General de la República, Bernardo Bátiz.

Ahí descartaron que cambiar la legislación electoral sea una solución para que los partidos políticos puedan otorgar apoyos de este tipo. "Si los consejeros creen que la solidaridad está prohibida en épocas de campaña están locos", sentenció Pedro Miguel.

También detallaron que los montos fueron depositados en efectivo ya que así fue como las personas militantes, simpatizantes y ciudadanos, apoyaron a la causa, por la emergencia que ameritaba iniciar la entrega de los apoyos.

Presentaron cajas con los recibos de entrega del dinero a cada beneficiado con el fideicomiso, que ascendió a dos mil 400 pesos, y cada una contenía paquetes con los expedientes que consisten en copia u original del recibo, copia de la credencial de elector de la persona a quien se entregó el monto y una fotografía impresa del daño en la vivienda.

SA