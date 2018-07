Consejeros del INE actuaron facciosamente y de mala fe: López Obrador

El candidato virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, calificó la multa del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena como "draconiana", sin justificación ni fundamento jurídico, y consideró que los consejeros electorales actúan de manera facciosa y de mala fe.

"No hay desvío de recursos, no se utilizó el dinero para pedirles a los ciudadanos que votaran por Morena, tenemos principios, no acostumbramos a dar migajas a cambio de votos", dijo en un mensaje a medios donde se refirió a la multa por la operación de un fideicomiso cuyos recursos debían destinarse a los afectados por los sismos de 2017.

Acusó además que el INE congeló el dinero en la cuenta, donde aún hay recursos para damnificados por los terremotos, y reconoció que el fideicomiso fue para que militantes, dirigentes, legisladores y otros integrantes de Morena aportaran para los afectados.

Consideró la actuación de consejeros electorales como una evidencia del pensamiento conservador que no acepta la nueva realidad. Desde su punto de vista, se actuó en este caso "de manera tendenciosa, es un golpe político, artero, algo que no se debe hacer".

Los consejeros que dictaron la multa tienen su derecho pensar como consideren pertinente, dijo pero también adelantó que Morena acudirá al Tribunal Electoral federal y se seguirá adelante con la intención de reunir más de 100 millones de pesos antes del 19 de septiembre para los damnificados.

Antes, en sus redes sociales, López Obrador había publicado un video de más de 20 minutos donde amplía la respuesta al INE e insistió en que no hay nada de ilegal en la ayuda a los afectados, que continuará en las próximas semanas porque no se utilizó dinero público.

Detalló que en dicho fideicomiso, entre septiembre y principios de octubre, se reunieron alrededor de 85 millones de pesos con los que se ha beneficiado a 28 mil damnificados con dos mil 400 pesos cada uno.

Lo que se ha entregado hasta ahora son 65 millones 491 mil 200 pesos a 27 mil 288 damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Se tiene en caja 19 millones 868 mil 566 pesos que se van a entregar a ocho mil 279 damnificados, con lo que se llegaría a 35 mil 567 beneficiados, detalló en el video en redes sociales.

Aclaró sin embargo que por ahora "no se puede" porque el INE multó a Morena "y congeló el dinero, y ya estamos haciendo los trámites para que el dinero se distribuya a los ocho mil 279 damnificados".

"Además tenemos que seguir recaudando porque estamos hablando de 85 millones y el compromiso que hicimos fue entregar la mitad de las aportaciones para la campaña presidencial, por lo que la mitad es como 103 o 107 millones de pesos, o sea que nos faltan 20 millones de pesos".

Consideró que no se realizó una investigación completa ya que existen "seis personas que reciben 500 mil pesos cada una, porque al mismo tiempo son las que van a entregar los recursos a los damnificados, son los que sacan el dinero del banco mediante un acta".

CE