Luego de la declaración de culpabilidad en diversos delitos en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó que el Cártel de Sinaloa se haya extinguido, aunque reconoció que está “mermado”.

“No, no, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene digamos como varias ramas, una de ellas era Ismael “el Mayo” Zambada, el otro el “Chapo” Guzmán, después los hijos del 'Chapo', el 'Guano', que también es hermano del ‘Chapo’, otro el “Chapo” Isidro, es decir no puede estar terminado el cártel”.

Durante la conferencia matutina, Harfuch dijo que hay varias cabezas de lo que fue Cártel de Sinaloa, pero en este momento hay células y líderes “muy importantes que tienen que ser detenidos”.

“Pero está mermado el Cártel de Sinaloa. Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”.

Respecto al tema de los 15 mil millones de dólares que se comprometió “El Mayo” Zambada a pagar como multa al gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad dijo que es un cálculo que hace el Departamento de Justicia.

El secretario de Seguridad descartó una presunta alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco. No obstante, dijo que miembros de Sinaloa buscaban “amedrentar” o parecer que había una presunta alianza con el Cártel de Jalisco.

Destacó que hay un reforzamiento en la Seguridad en Sinaloa, “es un reforzamiento y una estrategia que va cambiando constantemente para tener un reforzamiento permanente, como con incremento de operativos”.

CT