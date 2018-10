Fernanda Familiar pide a empresarios frenar a López Obrador

INSISTO

AMLO dijo no al #NAICM

Y va ser no ...

PERO

La única salida para que #TexcocoSi #TexcocoVa

Es dárselo a la IP y que no le cueste nada.#SanSlim entrará al quite.

Digo que #TexcocoSiVa

Lo grave de AMLO es cómo juega con fuego, ¡es macabro! Nos tiene de cabeza.

FernandaF