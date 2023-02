Madres de mujeres desaparecidas e integrantes de colectivos feministas acudieron al “Memorial del Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pintaron de rosa cruces con la leyenda “Ni una más” y también pegaron pesquisas de sus hijas, ante la ola de feminicidios que aqueja a esa urbe.

En ese punto, en 2001, fueron localizados los cuerpos de mujeres asesinadas. Desde entonces, la ciudad es recordada por los crímenes.

A raíz de que seguían presentándose estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió al Gobierno de Chihuahua la creación de un memorial en donde se recordara a las mujeres víctimas de la violencia y la puesta en marcha de una Fiscalía Especializada de la Mujer que tratara los actos de violencia que se cometieran contra ellas.

“Queremos dignificar estos espacios para la causa. Es importante recordar que la violencia contra la mujer es un problema real. Según datos del Inegi, en Ciudad Juárez somos la ciudad que tiene mayor violencia sexual infantil y de adolescentes contra la mujer. Le faltan al Gobierno acciones para prevenir”, dijo Yadira Cortés, del colectivo Red Mesa de Mujeres.

Detalló que hay desinterés por parte de las autoridades para resolver este problema, ya que, como en el caso de los reos que se dieron a la fuga el 1 de enero de este año, la mayoría de ellos ya están de nuevo en prisión.

Han emitido acciones para que no vuelva a suceder, pero en esta otra problemática no existen las mismas acciones, denunciaron estos colectivos.

Además, Cortés mencionó que, a pesar de que Chihuahua tiene una gobernadora, María Eugenia Campos, ha bajado el presupuesto para las investigaciones de los feminicidios, que podrían prevenir este tipo de violencia.

Norma Laguna, madre de Idaly Juache, una joven desaparecida el 23 de febrero de 2010, comentó: "en el caso de mi hija hay cinco personas sentenciadas, hay otra persona que salió libre. Un juez decidió que no tenía que ver, a pesar de que había pruebas de lo que hizo".

"Pedimos a las autoridades que pongan atención. Cada vez que nos levantamos vemos más mujeres desaparecidas", agregó, al tiempo que sostuvo que las autoridades no tienen interés en que esto termine.

"Mi hija es María Guadalupe Pérez Montes. Mi hija desapareció el 31 de enero de 2009, fue localizada en el arroyo del Navajo, al norte de la ciudad. Mi hija salió al centro y no regresó. Hice lo humanamente para encontrarla con vida y no fue así", dijo a EFE otra de las activistas.

Refirió que el caso de su hija sigue abierto y que ella está en exigencia de justicia. Además, enfatizó en que es importante que a las chicas desaparecidas las encuentren con vida.

Comentó que las mujeres ya no pueden salir a las calles y agregó que este tipo de acciones, más que nada, buscan la prevención para que no vuelva a pasar algún feminicidio y casos de desaparición.

Según datos de la citada Red Mesa de Mujeres, hay en la ciudad entre 500 y 600 carpetas de investigación, por casos de violencia familiar mensualmente.

Durante 2021 se registraron 171 homicidios dolosos contra mujeres, mientras que durante 2022 fueron 133, un 22.2% menos, aunque estos últimos se presentaron con extrema violencia.