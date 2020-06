Felipe Calderón y Margarita Zavala desconocen documento de bloque opositor

La ex candidata presidencial, Margarita Zavala, y el ex presidente Felipe Calderón, líderes de la organización México Libre, que está en proceso de convertirse en partido político, rechazaron pertenecer al presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) y desconocieron el documento que fue presentado en la conferencia matutina del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana y el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021.

A través de un mensaje en su red social de Twitter, Margarita Zavala dijo desconocer el documento del BOA y adelantó que no estaría de acuerdo en algunas cosas que postulan, y dijo que disentir por medios legales, pacíficos e institucionales es parte de la democracia.

Agregó que las acciones, desde el poder, para sustraer documentos, denunciar y presentarlo en un acto de poder, es "totalitarismo puro".

No conozco el documento y no estaría de acuerdo en algunas cosas, pero disentir por medios legales, pacíficos e institucionales es parte de la democracia. Las acciones, desde el poder, para sustraer documentos, denunciar y presentarlo en un acto de poder, es totalitarismo puro

"No conozco el documento y no estaría de acuerdo en algunas cosas, pero disentir por medios legales, pacíficos e institucionales es parte de la democracia. Las acciones, desde el poder, para sustraer documentos, denunciar y presentarlo en un acto de poder, es totalitarismo puro", escribió la ex primera dama.

En tanto, el ex presidente Felipe Calderón dijo que no conoce el documento y dudó de que verdaderamente exista este movimiento.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que en caso de que sí existiera dijo que el hecho de que la oposición se organice es su derecho, y agregó que el hecho de que el gobierno espíe, es un delito.

No conozco el documento m, ni siquiera estoy seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el gobierno la espíe es un delito.

"No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el gobierno la espíe es un delito", posteó en su cuenta en la red social de Twitter.

Esta mañana de martes, la Presidencia de la República denunció que hay un grupo denominado Bloque Opositor Amplio (BOA) que tiene una presunta estrategia para debilitar a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador de cara los comicios de 2021 y en 2022 con la revocación de mandato.

En la conferencia de prensa mañanera, a solicitud del Presidente López Obrador, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, leyó un "documento confidencial" llamado "Rescatemos a México" impulsado por el BOA) cuyo -dijo- objetivo es desplazar a Morena en 2021 y revocar el mandato del Presidente en 2022.

De acuerdo con el documento, el Presidente mantiene aceptación arriba de 50% y Morena aunque ha perdido aceptación se mantiene como primera fuerza en la Cámara de Diputados y el 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en 2021.

"El Gobierno al logrado mitigar el impacto de la crisis económica provocada en el coronavirus regalando grandes cantidades de dinero al público entre los afectados, dinero sin efectividad contra la pobreza, pero con beneficios políticos electorales".

JM