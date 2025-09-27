Un juez de control ordenó la liberación inmediata de 38 seguidores de la Luz del Mundo, detenidos en un campamento de adiestramiento en Vista Hermosa, Michoacán, al considerar que su detención fue ilegal.

Durante la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, el juzgador determinó que las fuerzas federales y la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron al inmueble sin contar con una orden de cateo, lo que invalidó la captura. Entre los liberados se encontraba un hombre de nacionalidad estadounidense.

Fuentes judiciales confirmaron que, además, uno de los detenidos presentó documentación que acreditaba la posesión legal del arma nueve milímetros asegurada durante el operativo, lo que también contribuyó a la decisión de liberación.

La FGR enfrentó así un revés importante en la investigación, que apuntaba a estos individuos como integrantes de una supuesta guardia secreta encargada de proteger a los jerarcas de la Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en el Estado de Jalisco.

Autoridades federales habían intervenido el campamento en el marco de operativos dirigidos a grupos ligados a la organización religiosa, aunque hasta el momento no se han hecho públicas imputaciones adicionales ni se ha informado de otras acciones legales en contra de los liberados.

Con la decisión judicial, los 38 feligreses recuperaron su libertad, mientras que el caso sigue bajo revisión por parte de las autoridades federales.

CT